Beşiktaş, Hollanda'ya Gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek Beşiktaş, özel bir uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti.

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, siyah-beyazlı kafile ile Hollanda'ya gitti.