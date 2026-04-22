Beşiktaş-Alanyaspor Maçında Hakem Cihan Aydın

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
