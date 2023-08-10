Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor - Son Dakika
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Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor

10.08.2023 14:09

Beşiktaş, İstanbul'a getirttiği dünyaca ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde sona gelmek üzere. Futbolcunun sağlık testleri sorunsuz geçerken, detaylı bir sağlık raporunun ardından imzalar atılacak.

Beşiktaş, İstanbul'a getirttiği dünyaca ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde sona geldi. 2 gündür sağlık testleri yapılan futbolcu da bir soruna rastlanmazken, detaylı bir sağlık raporunun ardından duruma göre imzalar atılacak.

OXLADE, İSTANBUL'U GEZİYOR

Futbolcu da İstanbul hakkında bilgi sahibi olmak isterken, şehir vakit geçirdikten sonra Beşiktaş'ın olumlu dönüş yapması durumunda kendi kararını da bildirecek.

PREMIER LİG'İN DEVLERİNDE OYNADI

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelen Oxlade-Chamberlain'den ses seda çıkmadı! İşte transferde son durum
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Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak

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Son Dakika Spor Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor - Son Dakika
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