Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain'in detaylı sağlık raporu bekleniyor

Beşiktaş, İstanbul'a getirttiği dünyaca ünlü futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferinde sona geldi. 2 gündür sağlık testleri yapılan futbolcu da bir soruna rastlanmazken, detaylı bir sağlık raporunun ardından duruma göre imzalar atılacak.

OXLADE, İSTANBUL'U GEZİYOR

Futbolcu da İstanbul hakkında bilgi sahibi olmak isterken, şehir vakit geçirdikten sonra Beşiktaş'ın olumlu dönüş yapması durumunda kendi kararını da bildirecek.

PREMIER LİG'İN DEVLERİNDE OYNADI

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.