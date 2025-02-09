İSTANBUL, BEŞİKTAŞ Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Geri Çağırıyor - Son Dakika
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