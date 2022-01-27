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Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü

27.01.2022 13:44
Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya kampının ikinci gününde çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, Antalya kampının ikinci gününde çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için dün Antalya'da kampa giren siyah-beyazlı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki günün ilk antrenmanında, taktik çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Salih Uçan ile Valentin Rosier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, milli takım kamplarında bulunan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef de Souza, Umut Meraş, Georges-Kevin N'Koudou ve kaleci Mert Günok, çalışmada yer almadı.

Teknik direktör Karaveli, kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenirken, zaman zaman çalışmayı durdurarak oyuncularına ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İdman sonunda Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Michy Batshuayi, şut çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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