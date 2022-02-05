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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

05.02.2022 20:49
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle sürdü. Ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kampa giren Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Akdeniz temsilcisiyle karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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