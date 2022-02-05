Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle sürdü. Ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kampa giren Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Akdeniz temsilcisiyle karşılaşacak.