Beşiktaş, Antalyaspor\'u 1-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Antalyaspor savunmanın hatasında araya giren Arroyo'nun göğsüyle dokunduğu topu önüne bulan Rafa Silva, ceza sahasına girip kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
10. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Masuaku, kontrol edip içeri çevirdi ve kale önünde Arroyo yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend, Kaluzinski, Djenepo, Petrusenko, Gaich
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Yiğit Üstün, Veysel Sarı, Soner Dikmen, Safuri, Van de Streek, Berkay Topdemir, Milosevic
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Joa Mario, Arroyo, Rafa Silva, Gedson Fernandez, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Arda Özüarap, Rashica, Salih Uçan, Fahri Ay, Ricardo, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gol: Arroyo (dk. 10) (Beşiktaş) - ANTALYA
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