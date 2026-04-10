Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yendi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Cerny), Orkun Kökçü (Dk. 87 Salih Uçan), Olaitan, Cengiz Ünder (Dk. 77 Asllani), Jota Silva (Dk. 63 Toure), Oh

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 37 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 37 Doğukan Sinik), Paal, Safuri, Ceesay (Dk. 87 Storm), Saric, Van de Streek, Ballet (Dk. 90 Samet Karakoç)

Goller: Dk. 5 Orkun Kökçü, Dk. 9 Jota Silva, Dk. 33 ve 59 Oh (Beşiktaş), Dk. 21 Van de Streek, Dk. 47 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ballet, Dk. 44 Safuri (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 85 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

47. dakikada Antalyaspor, şık golle farkı yeniden 1'e indirdi. Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet'in içe kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top üst direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-2

56. dakikada Oh'un ceza sahası sol çaprazından penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Saric'in yaptığı ters vuruşta kaleci Julian, iki hamlede topun ağlarla buluşmasını engelledi.

58. dakikada Jota Silva'nın sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya gelişine vuran Murillo'nun şutunda kaleci Julian, köşeye iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı.

59. dakikada Oh kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Julian, topu sektirdi. Seken topu kaleciden kurtaran Güney Koreli oyuncu, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

79. dakikada sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Toure, topa gelişine vurdu. Julian'ın sektirdiği meşin yuvarlağı Cerny, yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak top bir kez daha kalecide kaldı.

80. dakikada Murillo'nun hatalı pasında araya giren Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere gönderdi.

Beşiktaş, maçı 4-2 kazandı.