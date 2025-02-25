Beşiktaş, Antalyaspor\'u Geçti

Spor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sağ kanattan Townsend'in ortasında atıpasın gerisinde Milosevic'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada Hadziahmetovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan önünde seken topa yaptığı sert vuruşta kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top filelere gitti. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk. 46), Gerxhaliu, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 62), Townsend, Kaluzinski (Safuri dk. 80), Djenepo (Van de Streek dk. 72), Petrusenko (Milosevic dk. 62), Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Yiğit Üstün, Veysel Sarı, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Onur Bulut dk. 72), Uduokhai, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 46), Masuaku, Hadziahmetovic, Joa Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 46), Arroyo (Rashica dk. 46), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Fahri Kerem Ay dk. 80)

Yedekler: Mert Günok, Arda Özüarap, Salih Uçan, Ricardo, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Milosevic (dk.64) (Antalyaspor), Arroyo (dk. 10), Rafa Silva (dk.76) (Beşiktaş)

Sarı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) - ANTALYA