Beşiktaş, Antalyaspor'u Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor'u Geçti

Beşiktaş, Antalyaspor\'u Geçti

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Goller Milosevic ve Rafa Silva'dan.

25.02.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sağ kanattan Townsend'in ortasında atıpasın gerisinde Milosevic'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada Hadziahmetovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan önünde seken topa yaptığı sert vuruşta kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top filelere gitti. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk. 46), Gerxhaliu, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 62), Townsend, Kaluzinski (Safuri dk. 80), Djenepo (Van de Streek dk. 72), Petrusenko (Milosevic dk. 62), Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Yiğit Üstün, Veysel Sarı, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson (Onur Bulut dk. 72), Uduokhai, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 46), Masuaku, Hadziahmetovic, Joa Mario (Mustafa Hekimoğlu dk. 46), Arroyo (Rashica dk. 46), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Fahri Kerem Ay dk. 80)

Yedekler: Mert Günok, Arda Özüarap, Salih Uçan, Ricardo, Yakup Arda Kılıç

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Milosevic (dk.64) (Antalyaspor), Arroyo (dk. 10), Rafa Silva (dk.76) (Beşiktaş)

Sarı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Rafa Silva, Beşiktaş, antalya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor'u Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor'u Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.