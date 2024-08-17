Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Antalyaspor\'u konuk edecek

Beşiktaş, Samsunspor'u yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Antalyaspor maçında Giovanni Van Bronckhorst'un kazanan kadroyu bozması beklenmiyor. Statta yapılan yenileme çalışmaları ise neredeyse tamamlandı.

17.08.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Samsunpor'u 2-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yarın akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Siyah beyazlıların hocası Giovanni Van Bronckhorst'un kazanan kadroyu zorunlu haller dışında bozması beklenmiyor. Samsunspor maçında sakatlandıktan sonra dün itibariyle idmana çıkmaya başlayan Paulista'nın, oynaması için bir engel bulunmuyor. Ancak risk almamak adına stoper hattında Necip - Colley ikilisinin görev alması da muhtemel. Eşi doğum yapacağı için izinli olan Masuaku'nun yerine de Emrecan Terzi 11'e yazılabilir. Defans hattının diğer ismi ise sağ bekte Svensson olacak. Siyah beyazlıların orta sahası Al Musrati - Gedson ikilisinden oluşurken, hücumun sağında Rashica, on numarada Rafa Sİlva, solunda ise Semih Kılıçsoy forma giyecek. Hücumun en ucunda ise Ciro Immoble gol arayacak.

STATTA YENİLEME ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Beşiktaş, lig bitiminde başladığı stattaki eksiklerin giderilmesi çalışmalarında da neredeyse sona geldi. Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal yönetiminde yapılan çalışmalarda, önce zemin tamamen yenilendi ve hibrit çime dönüştürüldü. Çok yıpranmış koltuklar da yenilenirken, merdiven boşlukları boyandı. Çatının membranları ise tamamen değiştiriliyor. Statta bulunan Atatürk resmi ve arması da yenileniyor.

Kaynak: DHA

Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement