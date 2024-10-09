Beşiktaş Antrenmanlarına Devam Ediyor

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
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