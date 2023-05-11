Beşiktaşlı isimden çok konuşulan rakamlar! Verilmeyen puanları gündemden düşürmeyen Beşiktaş, ezeli rakipleri bakın nerden vurdu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe lehine çok sayıda penaltı verildiğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

DÜNYA LİGLERİNDE 5. SIRADALAR

Fenerbahçe'nin 17, Galatasaray'ın 11, Beşiktaş'ın 7 penaltı kazanmasının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu ile ilgili tartışmalarını değerlendirip penaltı sayıları hakkında konuşan Kocadağ, "Bu sezon iki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünya liglerinde ilk 5 sırada. Son Antalyaspor maçında net penaltımız verilmedi ve iki kırmızı kartı da atladılar. Gözlemcilere yüksek puan baskısı yapıldığı da konuşuluyor. Bu durum zaten hakemlerle ilgili algoritmayı doğrudan etkiliyor. Başkanımız geçtiğimiz hafta tarihi bir basın toplantısı yaptı. Her zamanki gibi haklılığımız sonradan anlaşılıyor. Başkanımızın vurguladığı gibi TFF'de toptan değişim şart" dedi.

HEDEFİMİZ 80 PUAN

Öte yandan şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyleyen Kocadağ, Süper Lig'in ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Biz kendi maçlarımıza odaklandık. Hedefimiz 80 puan, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.