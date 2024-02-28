Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Salih Uçan'a plaket verdi - Son Dakika
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Salih Uçan'a plaket verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Salih Uçan\'a plaket verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti. Beşiktaş, Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Konyaspor ile karşılaşacak.

28.02.2024 21:06
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti.

Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0'lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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