Beşiktaş Avrupa'da 244. kez sahne alacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Avrupa'da 244. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Lugano'yu ağırlayacak olan Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

28.08.2024 12:19
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 244. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

Avrupa mücadelesinde 323 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 368 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAGYG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi122532544192158
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Avrupa Konferans Ligi127142119
TOPLAM2439149103323368

İsviçre takımlarıyla 6. maç

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş, geçen sezon Lugano ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrılırken İsviçre'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynanan Lugano maçında ise rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Kupa 1'de 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında da sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa'da en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun takip ediyor.

İstanbul temsilcisinde Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Lugano ile yaptığı ilk maçta ise Gedson Fernandes 2 gol atarken, Al-Musrati ise bir kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

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