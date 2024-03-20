- Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı.
İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü'nün imza töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecekti. Törene Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen ve İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Burak Gemalmaz katıldı.
Altın Mimir: "Deplasman maçlarına giden taraftarların hak ihlaline uğramamasını istiyoruz"
Kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Altın Mimir, "Spor kulüpleri içerisinde ilk ve tek Gözlemci Avukat uygulamasını yapan Beşiktaş. Arkadaşlarımız uzun süredir özellikle deplasman maçlarında gözlemci olarak katılmakta ve hak ihlalleri ile ilgili rapor tutuyorlar. Sivasspor maçıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve TFF'ye başvurumuzu yaptık. Olumlu sonuç almak istiyoruz. Deplasman maçlarına giden taraftarların hak ihlaline uğramamasını istiyoruz. TFF'de de dile getirdim; yasal düzenlememizi topyekun değiştirmemiz lazım. Orada bir çalıştay oluşturulması lazım" ifadelerini kullandı.
Burak Gemalmaz: "Spor, insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline geldi"
Burak Gemalmaz da sporun bir dışlama aracı haline geldiğine dikkat çekerek, "İhmal edilen taraftar boyutunu deplasman maçları özelinde insan hakları müktesebatına eklemeyi planlıyoruz. Ciddi bir çalışma yapılmıştı. Akademik olarak da araştırma merkezinin katkısıyla bu faaliyet akademik seviyeye çıkacak ve hem teorik hem de pratik boyutları ortaya konulacak. Geçen günkü maçta üzüldük. Suç hep taraftara atıldı ama şiddetin, şiddeti doğurduğunu unuttuk. Eğer taraftara kötü davranırsanız nasıl bir tepkide bulunmasını bekliyorsunuz. Spor bir dışlama aracı, insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline geldi. Bu proje umuyorum diğer kulüplere de örnek olacak. Sporun içerme fonksiyonunu yerine getirmesinde önemli bir adım teşkil edecektir" cümlelerine yer verdi.
Özkan Burak Özmen: "Bu projeyle, uygulamayla akademiyi bir araya getirdik"
Bu projeye 2.5 yıl önce başladıklarını aktaran Özkan Burak Özmen ise, "Bizlerin 81 ilde yapılanmamız var. '81 ilde 81 avukat sloganıyla' çıktığımız yolda deplasmanda taraftarlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili her deplasmanda 2 meslektaşımız, giriş anındaki turnikeden çıkış anına kadar onların yaşamış olduğu problemleri fotoğraflayarak sorunları yetkililerle paylaşıyorlar. Daha sonra raporlama konusunda bir de tutanak tutuyoruz. İnsan haklarına aykırı bir uygulama olursa hukuki boyutu başlatıyoruz. Bu projeyle uygulamayla akademiyi bir araya getirdik" şeklinde konuştu.
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