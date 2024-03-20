Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Beşiktaşlı avukatlar deplasman maçlarında gözlemci olarak hak ihlallerini raporlayacak ve gerekli hukuki adımları atacaklar. İşbirliği projesi, sporun insan haklarını ihlal ettiği durumları ortaya çıkarmayı ve sporun içerme fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamayı hedefliyor.

20.03.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beşiktaşlı Avukatlar Derneği arasında Avukat Projesi İşbirliği Protokolü'nün imza töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecekti. Törene Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen ve İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Burak Gemalmaz katıldı.

Altın Mimir: "Deplasman maçlarına giden taraftarların hak ihlaline uğramamasını istiyoruz"

Kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Altın Mimir, "Spor kulüpleri içerisinde ilk ve tek Gözlemci Avukat uygulamasını yapan Beşiktaş. Arkadaşlarımız uzun süredir özellikle deplasman maçlarında gözlemci olarak katılmakta ve hak ihlalleri ile ilgili rapor tutuyorlar. Sivasspor maçıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve TFF'ye başvurumuzu yaptık. Olumlu sonuç almak istiyoruz. Deplasman maçlarına giden taraftarların hak ihlaline uğramamasını istiyoruz. TFF'de de dile getirdim; yasal düzenlememizi topyekun değiştirmemiz lazım. Orada bir çalıştay oluşturulması lazım" ifadelerini kullandı.

Burak Gemalmaz: "Spor, insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline geldi"

Burak Gemalmaz da sporun bir dışlama aracı haline geldiğine dikkat çekerek, "İhmal edilen taraftar boyutunu deplasman maçları özelinde insan hakları müktesebatına eklemeyi planlıyoruz. Ciddi bir çalışma yapılmıştı. Akademik olarak da araştırma merkezinin katkısıyla bu faaliyet akademik seviyeye çıkacak ve hem teorik hem de pratik boyutları ortaya konulacak. Geçen günkü maçta üzüldük. Suç hep taraftara atıldı ama şiddetin, şiddeti doğurduğunu unuttuk. Eğer taraftara kötü davranırsanız nasıl bir tepkide bulunmasını bekliyorsunuz. Spor bir dışlama aracı, insan haklarını ihlal eden bir fonksiyon haline geldi. Bu proje umuyorum diğer kulüplere de örnek olacak. Sporun içerme fonksiyonunu yerine getirmesinde önemli bir adım teşkil edecektir" cümlelerine yer verdi.

Özkan Burak Özmen: "Bu projeyle, uygulamayla akademiyi bir araya getirdik"

Bu projeye 2.5 yıl önce başladıklarını aktaran Özkan Burak Özmen ise, "Bizlerin 81 ilde yapılanmamız var. '81 ilde 81 avukat sloganıyla' çıktığımız yolda deplasmanda taraftarlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili her deplasmanda 2 meslektaşımız, giriş anındaki turnikeden çıkış anına kadar onların yaşamış olduğu problemleri fotoğraflayarak sorunları yetkililerle paylaşıyorlar. Daha sonra raporlama konusunda bir de tutanak tutuyoruz. İnsan haklarına aykırı bir uygulama olursa hukuki boyutu başlatıyoruz. Bu projeyle uygulamayla akademiyi bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki depremin ardından, “Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir“ uyarısı Yalova'daki depremin ardından, "Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" uyarısı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Avukatlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi'nden işbirliği anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement