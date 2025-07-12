Beşiktaş Avusturya Kampında Antrenmana Devam Ediyor

İSTANBUL, -BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında yarın 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.