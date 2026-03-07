Beşiktaş, Aydın'ı 3-2 Yendi - Son Dakika
Son Dakika

Beşiktaş, Aydın'ı 3-2 Yendi

Beşiktaş, Aydın\'ı 3-2 Yendi
07.03.2026 18:00
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Ceren Nur Domaç, Leyva)

Setler: 16-25, 13-25, 25-22, 25-23, 8-15

Süre: 128 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

