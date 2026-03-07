Beşiktaş, Aydın\'ı 3-2 Yendi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Ceren Nur Domaç, Leyva)
Setler: 16-25, 13-25, 25-22, 25-23, 8-15
Süre: 128 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
