Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı\'nda Recep Vatansever başantrenör olarak atandı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Recep Vatansever ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Recep Vatansever, daha önce Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.