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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda Recep Vatansever başantrenör olarak atandı - Son Dakika
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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda Recep Vatansever başantrenör olarak atandı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Recep Vatansever'i başantrenör olarak göreve getirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Vatansever'in önemli hizmetlerde bulunacağına inanıldığı ve görevinde üstün başarılar diledikleri belirtildi. Vatansever daha önce Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı\'nda Recep Vatansever başantrenör olarak atandı
03.01.2024 - 14:57,
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Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Recep Vatansever ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Recep Vatansever, daha önce Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda Recep Vatansever başantrenör olarak atandı - Son Dakika
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