Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne 100-96 yenilerek ligde 3. yenilgisini aldı

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne 100-96 yenilerek ligde 3. yenilgisini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir liderliğini korurken Beşiktaş 3. yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Flynn 13, Reed 18, Williams 11, Ponitka 15, Cavanaugh 10, Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Mitrovic 2
Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Nowell 21, Brown 8, Omoruyi 15, Zizic 11, Walker 15, DeJulius 7, Morgan, Metecan Birsen 6, Wilbekin 8
1. Periyot: 31-24
Devre: 52-50
3. Periyot: 71-71
Beş faulle çıkan: 39.50 Brown (Beşiktaş)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 3. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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