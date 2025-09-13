Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi - Son Dakika
Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yendi

13.09.2025 23:39
Salih Uçan, iyi performanslarıyla galip geldiklerini ve şampiyonluk için erken olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, iyi oynayarak 3 puan kazandıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lige verilen arada iyi çalıştıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel ve tempolu çalıştık. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in güçlü takım olduğunun altını çizen Salih, "Tecrübeli bir oyuncuyum. 'İdare edeyim, uzun zamandır oynamıyorum, enerjimi toparlayayım' dedim. Maçta gel gitler oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi devam ederiz." diye konuştu.

Salih Uçan, Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesine ilişkin soruya, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken." yanıtını verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında kötü oynadıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Bir şeyler çok değişti demek istemiyorum. Deplasmanda bir maç oynadık. Bizim adımıza kötü geçti. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA



23:30
23:13
22:29
22:17
21:56
21:20
