Beşiktaş, Başakşehir ile Değişikliklerle Karşılaştı

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında RAMS Başakşehir FK sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılığını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 21'inci haftasında 2-2 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Ndidi ve Cengiz Ünder'in yerlerine Murillo, Djalo, Asllani ve Bilal Toure'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Asllani'yi sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Cerny, ortasında Orkun Kökçü ve Olaitan, sol kanatta ise El-Bilal Toure'yi 11'de görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güney Koreli Hyeongyu Oh oldu.

MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ve Amir Murillo, ilk kez 11'de forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yeni transferler Asllani ve Murillo'yu 11'de görevlendirdi. İki futbolcu da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Arnavut orta saha oyuncusu Asllani, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve kırmızı kart görmüştü. Murillo ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez forma giymişti.

SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK karşılaşmasında savunma tandemi değişti. Daha önce Djalo – Emirhan, Agbadou – Emirhan gibi ikilileri deneyen Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında Agbadou – Djalo ikilisini denedi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir FK'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Montella'ya yardımcısı Hakan Balta da eşlik etti.