Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

04.03.2022 00:57
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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