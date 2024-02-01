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Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic'e 1 Maç Men ve Para Cezası - Son Dakika
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Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic'e 1 Maç Men ve Para Cezası

Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic\'e 1 Maç Men ve Para Cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e, kişilik haklarına saldırısı nedeniyle 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verdi. Beşiktaş Kulübüne ise çeşitli ihlallerden dolayı 150 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşılaşmasındaki ihlalleri sebebiyle 87 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

01.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:13
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet- Bursaspor İnfo Yatırım maçının ardından, "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübüne ise çeşitli ihlallerden dolayı 150 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşılaşmasındaki ihlalleri sebebiyle 87 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic'e 1 Maç Men ve Para Cezası - Son Dakika
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