Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim

Beşiktaş Başkanı Adalı\'dan derbiye özel prim
06.03.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Galatasaray derbisi öncesi takımı motive etmek için oyunculara özel prim açıklayacağı öğrenildi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin biletleri ise büyük ölçüde tükendi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi yönetimden takımı motive edecek bir adım geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, kritik mücadele öncesi futbolculara özel prim açıklayacağı öğrenildi.

ADALI TESİSLERE GİDİYOR

Yenilmezlik serisiyle derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın tesislere giderek oyuncular ve teknik heyetle bir araya geleceği belirtildi. Adalı'nın burada takıma destek mesajı vereceği ve Galatasaray karşısında alınacak galibiyet için özel prim açıklayacağı ifade edildi. Kulüp yönetiminin, sezon başında belirlenen prim sisteminin üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı aktarıldı.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiye taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Perşembe günü satışa çıkan biletler kısa sürede büyük ölçüde tükendi.

2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin neredeyse tamamının satıldığı ve tribünlerde boş koltuk kalmaması beklendiği öğrenildi.

DERBİDE KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için özel hazırlıklar yapıyor. Siyah-beyazlı tribünlerde dev pankartlar ve bayraklarla koreografi gösterisi planlanırken, 41 bin 903 kapasiteli Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferinin üst seviyeye çıkması bekleniyor.

Serdal Adalı, Galatasaray, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:43:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.