Beşiktaş Başkanı Adalı\'dan derbiye özel prim

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi yönetimden takımı motive edecek bir adım geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, kritik mücadele öncesi futbolculara özel prim açıklayacağı öğrenildi.

ADALI TESİSLERE GİDİYOR

Yenilmezlik serisiyle derbiye hazırlanan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın tesislere giderek oyuncular ve teknik heyetle bir araya geleceği belirtildi. Adalı'nın burada takıma destek mesajı vereceği ve Galatasaray karşısında alınacak galibiyet için özel prim açıklayacağı ifade edildi. Kulüp yönetiminin, sezon başında belirlenen prim sisteminin üzerinde bir ödeme yapmayı planladığı aktarıldı.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiye taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Perşembe günü satışa çıkan biletler kısa sürede büyük ölçüde tükendi.

2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin neredeyse tamamının satıldığı ve tribünlerde boş koltuk kalmaması beklendiği öğrenildi.

DERBİDE KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için özel hazırlıklar yapıyor. Siyah-beyazlı tribünlerde dev pankartlar ve bayraklarla koreografi gösterisi planlanırken, 41 bin 903 kapasiteli Tüpraş Stadyumu'nda derbi atmosferinin üst seviyeye çıkması bekleniyor.