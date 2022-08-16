TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru? - Son Dakika
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TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?

16.08.2022 15:27

Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimini konuşmak için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantı sonrası Fenerbahçe maçındaki pozisyon ile kendi maçlarındaki pozisyonun hatırlatılması üzerine, "İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Cevabı 3-5 gün içerisinde alacakları kararlarla beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3 farklı geriye düştüğü maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmış ve karşılaşma sonunda siyah-beyazlı yönetim mücadelenin hakemi Yasin Kol'u hedef almıştı. Konu hakkında bugün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantı sonunda açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"HAKSIZLIĞI TEK TEK BELGELERİYLE TFF'YE ARZ ETTİM"

"Benim camiam mutsuz, tedirgin. Benim camiamın güvene ihtiyacı var. Zarar verilmeyeceğine dair inanç ihtiyacımız var. İstediğimiz budur. Kendilerine güvenmek ve inanmak istiyorum. Yapılan yanlışları nasıl düzelteceklerini beraber göreceğiz. İki gün evvel oynanan maçta Beşiktaş'ın uğramış olduğu haksızlığı tek tek belgeleriyle TFF'ye tek tek arz ettik. Kendileri de anladıklarını, değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum tavırlarından, davranışlarından.

"BEŞİKTAŞ'IN BUNDAN DAHA FAZLASINI KALDIRACAK LİMİTİ KALMADI"

Umuyoruz ve bekleyeceğiz. TFF, Türk futbolunun temsilcisidir. Geçen sezonki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir takım sorunların çözülse dahi tamamının çözülmediğini görüyoruz dedik. Hataları ve kasıtları görmesi gereken kişinin kendileri olması gerektiğini ilettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Sadece Beşiktaş gibi tavrımız, tarzımız olamaz. Ancak, Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek limiti kalmadı.

"ELEŞTİRİLERİ CEVAPLAYIN"

TFF'nin hakemler konusunda kamuoyunda daha açık ve şeffaf olmalı. Çıkın, nerede hatalıysa söyleyin, nerede haklıysa hakemler söyleyin. Eleştirileri cevaplayın. Kamuoyu cevapları sadece bizlerden ve yorumculardan duymasın, sizden de duysun. Gördüm ki böyle bir çalışma içerisindeler. Gerçekleştireceklerine inanıyorum.

"BU SAATTEN SONRA BU İŞ BİTTİ"

Beşiktaş'ın tahammül sınırı artık bitti. Bunu yeteri kadar anlattım. Sonuçlarını müspet şekilde, sadece Beşiktaş değil diğer kulüplerin de göreceğini umuyorum. Hakemlerin hata yapma hakkı yok. Bir cerrahın hata yapması halinde sonu ölümle bitiyorsa, hakemlerin de böyle bir şansı yok. Adını koymuşuz yok hata hata hata... Bu saatten sonra bu iş bitti.

"BEN ADALET VE VİCDAN İSTİYORUM"

Hepsini değerlendirdik. (Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım) İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Cevabı 3-5 gün içerisinde alacakları kararlarla beraber göreceğiz. Ben adalet ve vicdan istiyorum. İyi olanların mükafatlandırıldığı, kötü olanların cezalandırıldığı bir sistem istiyorum.

"BANA GÖRE HATALILAR"

Bence ortada bir sorun vardı, o sorunun gereği yapıldı. Tekrar aynı sorun içeri alındı. Bana göre hatalılar. Bitmiş bir işti, bitirmeleri gerekiyordu. Bunu bu yönetim yapmadı. Bundan evvelkiler yaptı, bundan evvelikler aldı. Sorun bu bence, hala devam ediyor."

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Son Dakika Spor TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru? - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru? - Son Dakika
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