Beşiktaş, UEFA'nın yolunu tuttu: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır - Son Dakika
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Beşiktaş, UEFA'nın yolunu tuttu: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

Beşiktaş, UEFA'nın yolunu tuttu: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır

06.06.2023 16:22

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili mağduriyet yaşadıklarını ve bu nedenle UEFA'ya başvuruda bulunduklarını açıkladı. Çebi yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un kalan ve önceki maçlarıyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA'ya resmen başvuruda bulunduklarını söyledi.

"OYNANMAYAN MAÇLAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Maçların geçersiz sayılmasıyla ilgili görüşlerinin eleştirildiğini hatırlatan Çebi, "Depremlerin ardından iki takımın ligden çekilmek zorunda kalması sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilsin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık.

"GELDİĞİMİZ NOKTA NET BİR MAĞDURİYET YARATMIŞTIR"

O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

"YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM ETTİLER"

Beşiktaş'ın güncel performansını da değerlendiren Çebi, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum." dedi.

YORUMLAR (5)
  • Ozay Metin: Depremden nemalanmaya çalışan bir şahıs. Yazık. Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Ya kardeş yeter be bilader sen şampiyon olabileceğini mi zannettin hayırdır ne ağlak çıktın be arkadaş Bi sus defol git neyin mağduriyeti neyin kafası deprem olmuş millet olmuş doğru olan yapılmış millet şampiyon olmuş sen hala ağlıyorsun baba sana kim bu yetkiyi veriyor biri çıkıyor küme düşme kalksın diyor biri çıkıyor hakkım yendi diyor biri çıkıyor gs hakederek şampiyon olmadı diyor ilginç siz olursanız adalette başkaları oluncami adaletsizlik Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramzan Güler: Bu nekadar boş insanmış adamların canları yanmış bu hale boş işlerin peşinde sompiyon olsan ne olur olmasan ne olur Türkiye kan ağladı depremde sen neyin peşindesin Cevap Yaz 27 12 Yayından Kaldır
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, UEFA'nın yolunu tuttu: Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet yaratmıştır - Son Dakika


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