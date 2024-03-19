Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Taraftar İftarında Siyah-Beyazlılarla Buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde siyah-beyazlılarla bir araya geldi.
Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, Hasan Arat'ın yanı sıra ikinci başkan Hüseyin Yücel de katıldı.
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen başkan Arat ve ikinci başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı.
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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı. Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vararak teknik direktörlük pozisyonunu doldurdu. Şimşek, daha önce Bandırmaspor'u çalıştırmış ve takımın bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro Lisansı bulunuyor ve daha önce Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı. Yusuf Şimşek'in Bandırmaspor'da görevine başlaması yakın zamanda bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de gençlerle bir araya gelerek sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma önemine vurgu yaptı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Yusuf Şimşek teknik direktörlüğe getirildi. Kulüp başkanı ve sportif direktör, hedeflerinin play-off'a kalmak ve Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.
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