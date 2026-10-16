Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi; Alimpijevic ilk saha galibiyetini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi; Alimpijevic ilk saha galibiyetini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'i 95-87 mağlup edip bu sezon ilk kez evinde kazandı. Başantrenör Dusan Alimpijevic, savunmayı ve takımın zorluklara rağmen kazanan karakterini övdü; taraftarı Galatasaray maçına davet etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 95-87 yendikleri maçta basketbol adına tüm güzel şeyleri yaptıklarını söyledi.

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, "Oyunun 27-28 dakikası boyunca çok iyi basketbol oynadık. Basketbol anlamında güzel olan her şeyi ortaya koyduk. Oyuncularımı anlamayabiliyorum. Çift maç haftaları gerçekten zor. Ayrıca her galibiyet çok değerli. Altıncı maç sonunda elimizdeki dar rotasyonla 3 galibiyet elde etmek çok değerli. Tüm oyunculara, sahada kazanmak adına ortaya koydukları her şey için çok büyük saygı duyuyorum, onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bayern Münih'in skorer oyuncularını iyi savunduklarını aktaran Alimpijevic, "Özellikle işin savunma tarafında söylemek istediğim bir şey var. Rakipte çok yüksek yüzdelerle üçlük atan ve maç başına 6'dan fazla üçlük isabeti bulan Andreas Obst ve Duane Washington'ın 32 sayı ortalamaları var. Tüm Bayern Münih takımını 4 üçlükte tuttuk. Bu iki oyuncu toplamda 10 sayı üretebildi. Bu da bizim savunmamız için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, maçta rakiplerinin 28 sayılık farkı eritip beraberliği yakalamasıyla ilgili, "Avrupa Ligi'nde bu yoğun fikstür içinde böyle şeyler olabiliyor. Bu yoğunluk oyuncular için çok yıpratıcı. Mevcut sakatlıklarımızın yanı sıra diğer oyun kurucumuz Dotson, maç içinde sakatlık yaşadı. Faul problemleri yaşadığımız anlar oldu. Bu tempoda böyle aksiliklerin yaşanmasına anlayışla yaklaşıyorum. Tüm bunlara rağmen toparlanıp kazanmanın bir yolunu bulduk. Bir karakter ortaya koyduk ve kazandık. Açıkçası bu gece bu maçı iki kez kazandık." şeklinde görüş belirtti.

Farkın kapanmasında oyuncularının kabahatli olmadığından bahseden Alimpijevic, "Avrupa Ligi'nin bu temposunda böyle şeyler olabiliyor. Tüm kabahat onlarda olmayabilir. Belki koç olarak ben de hatalar yapmış olabilirim. Sezonun bu evresinde bu karakteri oluşturmak, kazanmanın bir yolunu bulabilmek iyi takımların işi. Kötü takımlar bu koşullarda kaybediyor. Birçok takım böyle bir durumda yenilebilirdi ama biz kazandık. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz"

Dusan Alimpijevic, Beşiktaş taraftarını kendilerini desteklemek için salona davet etti.

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü, 13 yıl sonra Avrupa Ligi'ne dönen Beşiktaş'ın bu sezon sahasında ilk kez kazandığının hatırlatılması üzerine, "Çok heyecanlıyım. Takımım çok önemli, büyük ve ciddi organizasyonlar karşısında 3 galibiyet aldı. Bu şekilde devam edip ivmemizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımız bu gece yine inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Bunun sürdürülmesi lazım. Avrupa Ligi, bu işin zirvesi. Futboldaki karşılığını düşünürsek Şampiyonlar Ligi gibi. Bu yüzden taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18 Ekim Pazar günü Galatasaray MCT Technic'i konuk edeceklerini hatırlatan Alimpijevic, "Zor bir maç olacak. Bugün taraftarın verdiği güç oyunu kazanmamızda çok etkili. İki takım için de çok önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray maçları, bizim için ligdeki en önemli derbilerden biri. Taraftarımızdan 48 saatten az süre sonra oynayacağımız bu maçta bizi desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Berk Uğurlu bizim gizli kahramanımız"

Dusan Alimpijevic, Berk Uğurlu'nun performansından övgüyle bahsetti.

Berk ile uzun zamandır çalıştığını anımsatan Sırp başantrenör, "Berk bizim gizli kahramanımız. Savunmada iyi bir performans ortaya koyuyor. Birlikte dördüncü yılımız. Bir oyuncu ve karakter olarak onu çok seviyorum." diye konuştu.

"Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz"

Alimpijevic, siyah-beyazlı futbol takımının da iyi yönetildiğini söyledi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon iyi bir performans sergilediğinin söylenmesi üzerine, "Futbolla ilgili çok şey söyleyemem. Ancak iyi bir takım olduklarını görebiliyorum. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çok iyi bir antrenöre, iyi bir kadroya ve yönetime sahipler. Bunun bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anton Gavel: "Skoru eşitleyen enerjiyi sürdüremedik"

Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel ise 28 sayı geriden gelerek beraberliği sağlayan enerjinin devamını getiremediklerini söyledi.

Meslektaşı Alimpijevic ve Beşiktaş'ı tebrik eden Slovak asıllı Alman başantrenör, "Maçta 28 sayı kadar geri düşmüştük. Ondan sonra geri dönüş imkansız gibi görünüyordu. Geri dönüp skoru eşitleyebilecek enerjiyi gösterdik ama bunu sürdüremedik. Maçı o noktaya getiren unsurlar devam edemedi. Her iki devreye de iyi başlayamadığımız için kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Basın ToplantısıBayern MünihGalatasarayBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
23:29
Aralarında İstanbul da var Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:33
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 00:48:52. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Bayern Münih'i 95-87 yendi; Alimpijevic ilk saha galibiyetini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei