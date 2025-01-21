Beşiktaş, Bilbao ile 251. Maçına Çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında İspanyol takımı Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 251. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1, Norveç'te Bodo/Glimt'e de 2-1 kaybetti.

Avrupa kupalarında 251. maç

Beşiktaş, Bilbao karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 251. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 250 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 334 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 382 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 130. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 129 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 203 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 172 gol gördü.

Athletic Bilbao ile 4. randevu

Beşiktaş, Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ilk kez 1985-1986 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ederken, kazanan ise 4-1 ve 1-0'lık skorlarla Bilbao oldu. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda ise rakibini Dolmabahçe'de 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kartal, Bilbao haricinde diğer İspanyol takımları Barcelona ile 2 kez oynayıp 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet, Aleves ile yine 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, Atletico Madrid'e de 2 maçta 2 yenilgi, Real Madrid'e karşı 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Valencia ile 4 karşılaşmada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, son olarak Sevilla ile oynadığı tek maçtan da yenilgiyle ayrıldı

Bilbao, Türk takımlarıyla 10. kez mücadele edecek

Athletic Bilbao ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarına 10. kez rakip olacak. Beşiktaş ile oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrılırken, Trabzonspor ile oynadığı 3 mücadeleden de 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik çıkardı.

Galatasaray'la 2 kez rakip olan İspanyol ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Fenerbahçe ile de 1 kez rakip oldu ve o müsabakadan da galibiyet elde etti.

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

Norveçli teknik adam, Avrupa kupalarında ise 68. kez boy gösterecek. Molde ve Manchester United'ın başında UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 67 müsabakada görev yapan Solskjaer, 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda, UEFA listesinde bulunmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Julian Weinberger düdük çalacak

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alacak. - İSTANBUL