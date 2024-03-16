Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor\'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray yenilgisiyle başlayan mağlubiyet serisinde geçen hafta Gaziantep FK'ye kaybeden siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor mücadelesini de puansız tamamladı.
Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı.
Rashica'nın penaltıdan golü geçersiz sayıldı
Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı.
Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti.
Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi
Santos da çare olamadı
Beşiktaş'ta bu sezon 5. teknik adam olarak görev yapan Fernando Santos da siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişe çare olamadı.
Siyah-beyazlı takımın başında 11 maçına çıkan Santos, 5. yenilgisini yaşadı. Portekizli teknik adam geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 2 de beraberlik almıştı.
Santos'un görev yaptığı sürede siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
2 hafta sonra gol attı
Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Geride kalan haftalarda Galatasaray ve Gaziantep FK'ye gol atamayan siyah-beyazlı ekibin gol hasretine son veren isim ise Ernest Muçi oldu.
Siyah-beyazlı oyuncu ikinci yarını 15. saniyesinde takımına gol sevinci yaşattı.
İç sahada 7 maçtır Antalya'yı yenemiyor
Beşiktaş, iç sahada Antalyaspor galibiyetine hasret kaldı.
Akdeniz temsilcisi ile lig ve kupa olmak üzere iç sahada oynadığı son 6 maçta rakibine üstünlük kuramayan Beşiktaş, son galibiyetini 2017-2018 sezonunda rakibini 2-0 yenerek almıştı.
Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 7 maçta rakibine 3 kez yenilirken 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Santos'a ilk tepki
Siyah-beyazlı takımın oynadığı futboldan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a ilk tepkilerini gösterdi.
Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarıda bir süre "Hücum yapsana, Şanlı Beşiktaş hücum yapsana" diye tezahürat yaparak ortaya konulan oyundan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.
Beşiktaşlı oyuncular yuhalandı
Fernando Santos'un yanı sıra Antalyaspor'un attığı ikinci gol sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara da tepkili tezahürat yaptı.
Bir süre "Formayı çıkarın" diye bağırırken ilk yarının sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasına giderken yuhaladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca 60. dakikada Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı. Bu sırada stat hoparlöründen "Takıma destek. Biz bu tür maçları çok çevirdik." şeklinde anons yapıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
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