Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Lattes Montpellier'i ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Lattes Montpellier'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Lattes Montpellier\'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini evinde konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, bir önceki turda sayı avantajıyla çeyrek finale yükselirken, rakibi Lattes Montpellier ise İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibini mağlup ederek bu aşamaya gelmiştir. İlk maç Türkiye'de oynanacakken, rövanş maçı ise Fransa'da gerçekleşecektir.

21.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:22
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 turunda bir başka Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le eşleşen siyah-beyazlı takım, iç sahada 83-74 kazandığı mücadelenin rövanşında 79-76 mağlup olsa da sayı avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibiyle karşılaşan Lattes Montpellier, her iki müsabakayı da kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mücadelenin rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Lattes Montpellier'i ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Lattes Montpellier'i ağırlayacak - Son Dakika
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