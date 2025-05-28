Beşiktaş, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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