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Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor - Son Dakika

Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor

04.11.2021 11:04
Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Kötü oyun görülmedi, başka bahaneler arandıLigde şampiyon olan Sergen Yalçın, Avrupa'da galibiyet alamadıAli DANAŞ - - İki hafta önce İstanbul'da 4-1 yenildiği Sporting CP takımına, bu kez deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne...

Kötü oyun görülmedi, başka bahaneler arandı

Ligde şampiyon olan Sergen Yalçın, Avrupa'da galibiyet alamadı

Ali DANAŞ - -

İki hafta önce İstanbul'da 4-1 yenildiği Sporting CP takımına, bu kez deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne maçlar tamamlanmadan veda etti.

Transfer döneminde, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek sansasyonel transferler yapan ve piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, 4 maçta sıfır çekti. Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutan Beşiktaş, Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış, yerli olarak da transferin gözde isimleri Salih, Kenan ve Umut Meraş'ı transfer etmişti. Öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı. Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü. Bulduğu pozisyonları gole çeviremediği gibi, rakiplere de inanılmaz derecede kolay pozisyon veren Beşiktaş, sonuç olarak 4 maçta 4 mağlubiyet, atılan 2, yenilen 12 olmak üzere 0 puan ve -10 averajla grubun son sırasına yerleşti. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takım içinde -12 averaja sahip Malmö'den sonra -10 ile en kötü averaja sahip ikinci takım durumunda.KÖTÜ OYUN GÖRÜLMEDİ, BAŞKA BAHANELER ARANDIİlk Dortmund maçının oynandığı 15 Eylül'den bu yana saha içine pek iyi bir oyun koyamayan siyah beyazlılar, yedeklerin maç alacak performansta olmadığını görmeyip, sakatlıkların çok fazla olduğu bahanesinin üstüne sığınıp devler arenasında da şanssızlıktan yakınarak haftaları geçirdi. Ancak; sakat futbolcuların dönmesine rağmen, futbolun iyileşmemiş olması ve maçlar oynandıkça yeniden fazla sayıda sakat verilmeye başlanması, doğal sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmeye ve 100 milyon TL'nin üstünde gelirden olmaya kadar getirdi.Beşiktaş, bugünden itibaren nerede hata yaptığını sorgulayıp, yanlışları düzeltmeye çalışarak lige odaklanacak ve ilk etapta 7 puan gerisine düştüğü lider Trabzonspor'u yenerek milli araya bir nebze moralli girmeye çalışacak.LİGDE ŞAMPİYON OLAN SERGEN YALÇIN AVRUPA'DA GALİBİYET ALAMADIBeşiktaş ile geçen sezon şampiyon olan ve bunu kısıtlı bir kadro ile başaran Sergen Yalçın, çok daha geniş ve daha çok yıldızı olan kadro ile esas hedefi olan Avrupa'da galibiyet alamadı.Siyah-beyazlıların başında dün akşam 6. Avrupa maçına çıkan tecrübeli teknik adam, galibiyet alamayarak kötü bir istatistiğe sahip oldu. Geçen sezon öncesi Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan takımı PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, peşinden Avrupa Ligi elemesinde de Portekiz temsilcisi Rio Ave ile 1-1 berabere kalıp penaltılarla Avrupa'ya veda etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sergen Yalçın'ın planları yine tutmadı ve siyah beyazlılar Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting CP'ye de 4-1 ve 4-0'lık skorlarla yenildi.


Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş büyük hayal kırıklığı yaşıyor - Son Dakika Spor


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