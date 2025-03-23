Beşiktaş, Büyükçekmece'yi Son Dakikada Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Büyükçekmece'yi Son Dakikada Yendi

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 89-88 mağlup etti.

23.03.2025 00:16
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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 6, Starks 21, Franke 14, Bruinsma 5, Emircan Koşut, Ata Kahraman 2, Yesukan Onar 2, Sajus 18, Love 16, Zagorac 4

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 17, Needham 19, Mathews 12, Terry 5, Sleva 13, Allman 5, Plavsic, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Kuthan Konan 4

1. periyot: 26-27

Devre: 42-47

3. periyot: 65-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-88 yendi.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan Sajus'un yanı sıra Starks'ın basketleriyle toparlanan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 8. dakikada oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Çeyreğin son bölümünde skor üstünlüğü karşılıklı basketlerle el değiştirirken siyah-beyazlı takım, birinci periyodu 27-26 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan rakibi karşısında boyalı alandan da basketler bulmaya başlayarak üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 47-42 önde gitti.

İkinci yarıda siyah-beyazlı takım, 25. dakikayı 55-52 üstün geçti. Hücumda ritmini kaybeden ev sahibi ekip karşısında son bölümde Morgan ile sayılar bulan Beşiktaş, final periyoduna 68-65 üstün girdi.

Son periyoda Sajus ve Rebic'in basketleriyle başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 33. dakikada serbest atış isabetiyle öne geçti: 71-70. Çekişmeli geçen mücadelenin son anlarında Mathews ve Needham ile kritik hücumlardan basketlerle dönen Beşiktaş, maçı 89-88 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 8, toplamda ise 17. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Büyükçekmece'yi Son Dakikada Yendi - Son Dakika

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