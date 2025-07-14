Beşiktaş, Canberk Kuş\'u Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giyen forvet Canberk Kuş'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Canberk Kuş ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Türk kısa forvet Canberk Kuş'u kadrosuna kattı. Canberk Kuş son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giydi" denildi. - İSTANBUL