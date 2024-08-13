İSTANBUL,
Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Cher Ndour'u kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?