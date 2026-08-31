Beşiktaş, Çorum FK'yi Ağırladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Çorum FK'yi Ağırladı

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Beşiktaş, Arca Çorum FK maçıyla 100. maçını oynayan Rıdvan Yılmaz'ı ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi.???????

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı.

48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 30 Ağustos için Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerindeki her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Beşiktaş taraftarı ayrıca statta 10. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK'yi Ağırladı - Son Dakika

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