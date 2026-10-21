Beşiktaş'ın Crystal Palace maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenman, DHA Feed 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler, bu son antrenmanı DHA Feed 2'nin canlı yayını üzerinden takip edebiliyor.
Beşiktaş'ın Crystal Palace maçı öncesi son antrenmanını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
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21.10.2026 12:24:27. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Crystal Palace maçı öncesi son antrenmanını DHA Feed 2'den canlı yayınlıyor - Son Dakika
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