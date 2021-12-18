Üye Girişi
Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor - Son Dakika

Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor

18.12.2021 09:42
Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, son dönemlerdeki derbi maçlarda daha başarılı performans ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, son dönemlerdeki derbi maçlarda daha başarılı performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 25 derbi maçı oynarken bunların büyük bölümünü mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 5 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

34 gol attı

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a toplam 34 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Fenerbahçe'ye son 7 sezonda 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray filelerini 16 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

2014-2015 sezonundaki tüm derbilerde yenildi

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde tarihinin en kötü derbi performansıyla karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş, söz konusu sezondaki 4 derbi maçından da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı derbi maçlarını ise 2-0'lık mağlubiyetlerle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu 4 derbi maçta gol atma başarısı da gösteremedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:34 İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!
09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!
09:22 İşte emekli maaşına beklenen zam! Bakan'la görüşen gazeteci Cem Küçük açıkladı
09:16 Milyoner'e damga vuran görme engelli yarışmacı! 100 bin TL'lik hangi soruda çekildi?
09:12 İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava geliyor!
08:55 Ege'de gün panikle başladı! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
08:46 Emekliye zam oranı ne olacak? Erdoğan'ın enflasyon + yüzde 25 için talimat verdiği konuşuluyor
08:42 Evliliği ihanet yüzünden bitmişti! Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen: Hayatımda kimse yok
08:41 Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler
08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu
Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu? Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu?         
09:35
Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey! Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!         
09:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Çarşaflı soyguncu, girdiği dükkandaki kuyumcuyu öldürüp kayıplara karıştı! Olay anı kamerada Çarşaflı soyguncu, girdiği dükkandaki kuyumcuyu öldürüp kayıplara karıştı! Olay anı kamerada         
00:11
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 09:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş derbi maçlarda son dönemlerde kolay yenilmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement