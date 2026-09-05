Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puanını 9'a çıkardı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligin 4 maçında 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar puanını 9'a yükseltti ve gelecek hafta evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de puanını 9'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Bu sezon ligde Eyüpspor, Çorum FK ve Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başaran Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, tek yenilgisini Corendon Alanyaspor deplasmanında yaşadı.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında ligin yeni ekibi Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA
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