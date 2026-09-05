Beşiktaş derbide tek değişiklikle sahada, Italiano 11'inde Emirhan Topçu yer aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, derbide tek değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.???????

Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Miretti kadroda yok

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu, derbinin esame listesinde bulunmadı.

Dört yeni transferin ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.

Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.

Gençlerde derbinin kazananı Beşiktaş

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, PAF Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci devresinde bir gol daha bulan siyah-beyazlılar, derbiyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini Ayaz Haktan Gülsüm ile Alamgir Smakov kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü Mustafa Serhan Kök'ten geldi.

Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de

Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar, 30 otobüs ile Kadıköy'e geldi.

Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.