Beşiktaş Derbilerdeki Başarısını Sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş Derbilerdeki Başarısını Sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı; derbilerdeki performansı dikkat çekiyor.

05.05.2025 11:53
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Beşiktaş bu sezon büyük maçlarda gösterdiği performans ve aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Avrupa kupalarına katılmak ve daha az ön eleme oynamak için ligi üçüncü sırada bitirmenin hesabını yapan siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Derbide 44. dakikada Gedson Fernandes'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi olan "Kara kartal", önem derecesi büyük olan bir maçtan daha kazanarak ayrıldı.

Şampiyonluk yarışından sezonun ilk yarısında kopan siyah-beyazlılar, daha önce ligde şampiyonluk yaşamış ve ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği sonuçlarla gelecek sezon adına umut verdi.

Zorlu rakiplerine iki kez kaybetti

Beşiktaş, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kaybetti.

Sezonun ilk yarısında önceki yönetimle kaotik bir süreç yaşayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Ligde 55 puanla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 18 puan çıkarmayı başardı.

"Kara kartal", bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra ligde iki maçta da yendi

Beşiktaş, ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda oynadığı iki maçta da mağlup etti.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, dün de Ülker Stadı'nda aynı skorla Fenerbahçe'yi geçti.

Bu sezon derbilerde 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı dört müsabakayı da kaybetmişti.

Galatasaray'ın namağlup serisine son verdi

Beşiktaş, sezonun 29. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek hem söz konusu istatistiğini destekledi hem de rakibinin namağlup serisini sonlandırdı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşı Tüpraş Stadı'nda aynı skorla aldı.

Süper Lig'de 8 puan farkla son 4 haftaya giren sarı-kırmızılıların ligde yaşadığı tek yenilgi de bu müsabaka oldu.

Trabzonspor'u evinde 2 golle geçti

Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı iki maçta da kaybetmedi.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 24. hafta konuk ettiği Karadeniz ekibini 2-1'le geçti.

Beşiktaş, 50 yılı aşkındır rekabette olduğu bordo-mavili ekipten bu sezon 4 puan almayı başardı.

Sadece RAMS Başakşehir'i yenemedi

Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi.

"Kara kartal", bu sezon ligde ilk beş sırada bulunan ve daha önce ligde şampiyon olmuş ekipler arasında sadece turuncu-lacivertli ekibe karşı 3 puan alamadı.

Siyah-beyazlılar, üçüncü basamakta bulunan ve Avrupa kupaları için mücadele ettiği Samsunspor'u ise deplasmanda 2-0 yenerken, sahasında 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, bu iki takımla oynadığı 4 karşılaşmada 5 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk beş sırada bulunan veya daha önce ligde şampiyonluk yaşamış rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

MaçSonuç

Reeder Samsunspor-Beşiktaş0-2
Trabzonspor-Beşiktaş1-1
Galatasaray-Beşiktaş2-1
RAMS Başakşehir-Beşiktaş0-0
Beşiktaş-Fenerbahçe1-0
Beşiktaş-Reeder Samsunspor0-0
Beşiktaş-Trabzonspor2-1
Beşiktaş-Galatasaray2-1
Beşiktaş-RAMS Başakşehir0-2
Fenerbahçe-Beşiktaş0-1

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Derbilerdeki Başarısını Sürdürdü - Son Dakika

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