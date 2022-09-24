Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı - Son Dakika
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Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı

24.09.2022 14:43

Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro, antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Pedro, kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna yanıt verdiği sırada arı saldırısına uğradı. Yıldız futbolcunun zor anları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ligin 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Sarı-Lacivertliler çalışmalarını bu yönde sürdürürken, yeni transferlerden Joao Pedro antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CANLI YAYINDA ARI SALDIRISINA UĞRADI

Kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna, "Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. İtalya'da yaşadığım iyi sezonlardan sonra teklif olması da çok normal. Ancak bu spekülasyonlara en iyi cevap benim burada olmam. Fenerbahçe'den teklif gelince her şey çok çabuk gelişti ve en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum." şeklinde yanıtlayan Pedro bu açıklamalarının hemen ardından arı saldırısına maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Arının kendisini sokması sonrasında kısa süreli bir acı yaşayan Joao Pedro, basın toplantısı sonrasındaki fotoğraf çekiminde de acı çektiği ve elini sıktığı görüldü. Pedro'nun yaşadığı bu an sosyal medyada gündem olurken, arının Galatasaray sorusuna verdiği yanıtın hemen ardından kendisini sokması güldüren yorumlara neden oldu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı - Son Dakika
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