Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı Transfer Ediyor

BEŞİKTAŞ, kulübü Başakşehir FK ve kendisiyle prensip anlaşmasına varılan 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Slovakya kampında devam eden Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK'nın 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ı kadroya katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli ekiple yurt dışı kampında bulunan Doğan Alemdar, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.