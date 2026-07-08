Beşiktaş, Doğan Alemdar ile Anlaştı

Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı.

Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.