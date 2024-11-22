Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 Yenildi

SULTANLAR Ligi'nde Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. İlk seti kazanmasına rağmen, Eczacıbaşı 3-1'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü.

22.11.2024 20:17
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SULTANLAR Ligi'nin 10'uncu haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 yenildi.

Ev sahibi Beşiktaş hızlı başladığı ilk seti 25-13 kazanmayı başardı. 2'nci set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve toparlanan konuk ekip bu seti 26-24 galip tamamladı. 3'ün seti 25-22 ve 4'üncü seti de 25-16 önde tamamlayan Eczacıbaşı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı 10'uncu maçta 9'uncu galibiyeti ile liderliğini sürdürdü.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

BEŞİKTAŞ: Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio, Merve Tanıl, (Alara Altundağ)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Gray, Rettke, Boşkoviç, Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, (Şebnem Simge Akoz)

SETLER: 25-13, 24-26, 22-25, 16-25

SÜRE: 1 saat 49 dakika

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 Yenildi - Son Dakika

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