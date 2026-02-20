Beşiktaş, EHF Kupası'nda Celje ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Slovenya'nın RK Celje ekibini konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği organizasyonun ilk maçında siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine 39-34 mağlup oldu.
