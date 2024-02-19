Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

YOLLAR AYRILDI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Siyah-beyazlı taraftarlarlar, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" şeklinde bir açıklama yaptı.