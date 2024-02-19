Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, bir arkadaşlık uygulamasında profili olduğu ortaya çıkan genç futbolcusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı. Futbolcu ise hakkındaki iddiaları yalanladı.

19.02.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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Süper Lig devi Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

YOLLAR AYRILDI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

TEPKİ ÇEKTİ

Siyah-beyazlı taraftarlarlar, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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