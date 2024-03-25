Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL Bourg ile yarı finalde karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.
Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, rakip sahada kazanarak İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.
Beşiktaş Emlakjet, tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Shlomo'yu 94-89 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
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