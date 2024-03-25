Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Mincidelice JL Bourg ile yarı finalde karşılaşacak

Menemen FK, Sarıyer'i mağlup ederek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Menemen FK, Sarıyer'i 4-2 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bu galibiyetle Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, kalan maçları en az kayıpla atlatarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.