Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bailly, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti. - İSTANBUL