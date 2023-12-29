Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş Kulübü, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Bailly, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti. - İSTANBUL
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