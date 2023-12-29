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Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bailly, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti.

Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdı
29.12.2023 - 18:03,
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Beşiktaş Kulübü, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bailly, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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